Kurum müdürleri iş yerlerine yürüyerek gitti

Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum kuruluşlardaki çalışanlar daha sonra iş yerlerine yürüyerek gittiler.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Avrupa Hareketlilik Haftası daha temiz, daha sağlıklı bir kent özlemini dile getirerek, gürültü, yok olan yeşil alanlar, sürdürülebilir ulaşım modelleri, çevre koşullarının çocukların psikolojileri üzerine etkisi, temiz kentler, çevre sağlığı, yeni bir otomobil kullanım kültürü konularını kapsamaktadır. Bu haftanın genel amacı, artan motorlu araç trafiğinin kentsel alanda yol açtığı kirliliğe karşı vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Yürüme mesafesi yakın olan yerlerde zorunlu olmadığı sürece motorlu taşıt kullanmamalıyız. Yürüyüş yapmalıyız. Bisiklet kullanmalıyız. Sürekli asansör kullanmak yerine merdivenleri tercih etmeliyiz. Etkinliklerde ki amaç, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için kent merkezlerinde insanları sürdürülebilir, çevreci, daha sağlıklı ulaşım şekillerine toplu taşıma, yaya ve bisiklet ile ulaşıma özendirilmesidir” dedi.