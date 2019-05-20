Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Esnaf Spor oldu

Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya A grubundan Esnaf Spor, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü yer aldı. B grubunda ise; Şeyh Edebali Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bilecik Kredi Yurtlar Kurumu yer aldı. A grubunda oynadığı 3 müsabakayı da 3-0'lık set sonuçları kazanan Esnaf Spor, B grubu ikincisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yarı finalde karşı karşıya geldi. Bu müsabakayı 3-0 kazanan Esnaf Spor finale yükseldi. B grubunun lider tamamlayan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile A grubu ikincisi İl Jandarma Komutanlığı karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0'lık set sonucu ile kazanan İl Jandarma Komutanlığı finale yükseldi. Finalde karşı karşıya gelen Esnaf Spor- İl Jandarma Komutanlığı müsabakasını 3-0'lık set sonucu ile kazanan Esnaf Spor şampiyon oldu. Şampiyon kupasını Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan'ın elinden alırken, İl Jandarma Komutanlığı ikinci oldu.

3'üncülük müsabakasında ise; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Maçı 3-0'lık set sonucu ile kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü turnuvayı 3'üncü bitirdi. Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin takdim etti.