İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuş yuvaları ağaçlardaki yerini aldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde başlatılan proje kapsamında imal edilen kuş yuvaları ağaçlardaki yerlerini aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde başlatılan proje kapsamında imal edilen kuş yuvaları ağaçlardaki yerlerini aldı.


Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, konsey üyeleri ile birlikte 4 Eylül Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi ve Kasımpaşa Mahallesi'nde kuşların yoğun olarak bulunduğu ağaçlara kuş yuvalarını yerleştirdiler. Kuş yuvalarının yerleştirilmesi sırasında vatandaşlara ve çevrede bulunan çocuklara hayvan sevgisini vurgulayan, bilinçlendirici yayınlar dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.