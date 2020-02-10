Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi taekwondo kursiyerleri kuşak terfi sınavında ter döktüler.

Halk Eğitim Merkezi taekwondo sporcuları bir üst kuşağa terfi etmek için öğrendikleri tekniklerini sergilediler. Dayanışma ve disiplinin ön plana çıktığı kuşak sınavı sonunda başarılı olan sporcular bir üst kuşağa geçme hakkı kazandılar.

Kuşak sınavında Milli sporcular Zeynep Nur Sarıçiçek, Hatice Erdoğan ve Polat Gevenoğlu'nun yapmış olduğu gösteriler de öğrenci velilerinden büyük alkış aldı.

Sınav sonunda başarı gösteren kursiyerlere kuşaklarını Bozüyük İlçe Spor Müdürü Rüştü Yıldırım ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Demir takarak tüm kursiyerleri tebrik ettiler. Sınav, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.