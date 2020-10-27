İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşçaören Köyü yolu onarım çalışmaları devam

Bilecik’te İl Özel İdare ekiplerince köy yollarında genişletme ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik'te İl Özel İdare ekiplerince köy yollarında genişletme ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Bilecik İl Özel İdare ekiplerince Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kuşçaören Köyü yolu onarım ve standart geliştirme işleri devam etmektedir. Ekipleri yolda yer yer 3,8 metre satıh genişliğine sahip olan yol platformu çalışma sonrası 6,5 metre satıh genişliğine çıkarılacak. Bu sayeye araçlar daha rahat bir şekilde seyahat edebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.