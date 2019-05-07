Kutlama çiçekleri satılmaya başladı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, başkanlık kutlamaları dolayısıyla gönderilen çiçekleri satarak elde edilen geliri Pazaryeri Yaşlı Bakım Evi'ne bağışlanacağını söylemesinin ardından çiçekler satılmaya başlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Türkiye'nin tek bağımsız kadın Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 15 gün önce örnek bir davranış göstererek, kendisine gönderilen çiçekleri satma, gelirini ise ilçedeki Yaşlı Bakım Evi'ne bağışlama kararı almıştı. Bu karar sonrası fiyatları 50 TL olarak belirlenen çiçekler satılmaya başlandı.

"Yaptığımız işin hayır işi olması sebebiyle çiçek fiyatına 50 TL olarak belirledik"

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Tekin, "Bugün itibarı ile çiçeklerimizi satışa sunduk. İsteyen istediği kadar çiçek alarak Pazaryeri Yaşlı Bakım Evi'mize yardımcı olabilir. Yaptığımız işin hayır işi olması sebebiyle çiçek fiyatını 50 TL olarak belirledik. Bu mübarek Ramazan günlerinde az da olsa vatandaşlarımızın katkıda bulunarak Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlılar evimizde kalan yaşlı ağabeylerimize destek olmalarını sağladık" ifadelerine yer verdi.