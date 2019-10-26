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'Kuveyt Camisi' ibadete açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kuveytli iş adamları tarafından yaptırılan ’Bozüyük Kuveyt Camisi’ ibadete açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kuveytli iş adamları tarafından yaptırılan 'Bozüyük Kuveyt Camisi' ibadete açıldı.


Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkan Vekili İsmail Yemen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Müftüsü Necati Akkuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.


“Camiler bizim medeniyetimizin sembolü yapılardır”


Açılış öncesi bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, camilerin medeniyetin sembolik yapıları olduğunu ifade ederek “Açılan yeni cami konum itibariyle kavşak noktasında bulunduğu için binlerce Müslümana ibadetlerini yapabilme imkanı sunacak. Camiler bizim medeniyetimizin sembolü yapılardır. Bu eser gelecek nesillere de hizmet edecek. Bize düşen bu esere sahip çıkmak. İyiliklere, güzelliklere iltifat etmek ve değerini bilmek lazım ki yeni iyiliklere vesile olsun. Aynı zamanda cami kardeş ülkemiz Kuveyt ile daha güzel hizmetlere ve ilişkilerin gelişmesine vesile olur. Arsa tahsisinden yapım süreçlerine kadar her noktada katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Vali Bilal Şentürk'ün konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim ve dualar okunarak 'Bozüyük Kuveyt Camisi' ibadete açıldı.

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