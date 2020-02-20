İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Leblebicioğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Ashihara Kyokushin Karate Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nisa Nur Birni’yi makamında ağırladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Ashihara Kyokushin Karate Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nisa Nur Birni'yi makamında ağırladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Wushu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Budokaido Kyokushin Ashihara Şampiyonasında +60 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takıma seçilen Nisa Nur Birni ve antrenörü Ayşe Nur Danabaş'ı makamında ağırladı. Leblebicioğlu şampiyon sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederken, Milli Takım ile birlikte gideceği 2. AIF Ashiara Kumite ve Kata Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.