İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Lefke Sömestre Cup U17" şampiyonu Eskişehirspor oldu

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi’nce düzenlenen "Lefke Sömestre Cup U17" futbol turnuvası şampiyonu Eskişehirspor’un U17 takımı oldu.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'nce düzenlenen "Lefke Sömestre Cup U17" futbol turnuvası şampiyonu Eskişehirspor'un U17 takımı oldu.


Eskişehirspor, 1308 Osmaneli Belediye Spor, Sakarya Gücü, Gölpazarı Belediye Spor takımlarının katıldığı turnuva güzel ve zevkli maçlara sebep oldu. Final maçında 1308 Osmaneli Belediye Sporu 2-0 yenen Eskişehirspor'un U17 takımı şampiyon oldu.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederken, Osmaneli Belediye Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.