LGS Bilecik il birincisi makamında ağırladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) il birincisi olan Aylin İşler'i makamında ağırladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, LGS il birincisi olan Merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencisi Aylin İşleri'i makamında kabul etti. Öğrenci Aylin İşleri'i başarısından dolayı kutlayan Akyol, “Lise ve üniversite eğitiminde öğrencimize başarılar diliyorum. Öğrencimizin başarısında pay sahibi olan eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencimizin ailesine teşekkür ediyorum” dedi.