LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklamasının ardından başarılı öğrencileri makamında kabul ederek, hem tebrik etti, hem de çeşitli hediyeler takdim etti.

Döş, Liselere Giriş (LGS) Sınavında başarı gösteren Atatürk Ortaokulu ve Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. İlçe Milli eğitim Müdürü Erhan Döş “2021-2022 eğitim öğretim yılında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Lider Öğretmenlik sistemi ile her öğrenciye bir lider öğretmen verilmiştir. Lider öğretmenlerimizin takibi ile öğrencilerimizin gelişimlerine göre gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Osmaneli Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün maddi destekleriyle okullarımızda sıkça deneme sınavları uygulanmış, bu vesile ile öğrencilerimizin sınav deneyimi kazanmaları sağlanmıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da gerek Lider Öğretmenlik uygulaması gerek deneme sınavları ile ilgili proje ve çalışmalarımız devam edecek. Gayemiz Osmaneli ilçesinin başarı durumunu yukarıya taşımaktır. Eğitim ve öğretimde bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Kaymakamımız Yüksel Ünal'a, Belediye Başkanımız Münir Şahin'e, kıymetli öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimizi ise yürekten kutlarım." dedi.

Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere ve idarecilere Mill, Eğitim Müdürü Döş çeşitli hediyeler takdim etti.