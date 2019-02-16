Lider 80'den sonra güldü

Amatör Lig'in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor, Söğüt deplasmanında 80'inci dakikadan sonra bulduğu 2 golle galip gelmesini bildi.

Amatör Lig 19'uncu haftasında Söğüt İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede 1308 Osmaneli Belediyespor ile Söğütspor karşı karşıya geldi. Soğuk havada başlayan müsabakanın ilk yarısında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalırken, ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. İkinci yarısında da orta sahada iki mücadele şeklinde geçen maçın 80'inci dakikasında gelişen 1308 Osmaneli Belediyespor atağında Cüneyd Rahmet takımını 1-0' öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra 1308 Osmaneli Belediyespor atağında ceza sahası içinde yaşanan bir mücadele maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan Varnalı topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Amatör Lig'in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor maçı 2-0 kazandı.

1308 Osmaneli Belediyespor bu galibiyet sonrası puanını 51'e çıkararak liderliği korurken Söğütspor 24 puanda kaldı. Ligin 20'nci haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor kendi sahasında Akpınarspor'u konuk edecek. Söğütspor ise Gölpazarı deplasmanında Gölpazarı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.