Lider farklı kazandı

Amatör Lig'de 5'inci hafta geride kalırken, lider Vezirhanspor farklı kazandı.

Amatör Lig A grubunda 5'inci hafta geride kalırken, 6 takımlı ligde 3 takım ligden çekildi. 4'üncü haftayı 12'şer puanla geçen Vezirhanspor ile 1992 Yeniköyspor karşı karşıya gelirken, maçı ev sahibi Vezirhanspor 5-0 kazandı. Bu skorla puanını 15'e çıkaran Vezirhanspor ligde 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer müsabakada Küplüspor- Ertuğrulspor müsabakasını, Küplüspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen Ertuğrulspor kazandı. Kınıkspor-Çaltıspor müsabakasında her iki takımın ligden çekilmesi nedeniyle skorları sonuçsuz kaldı.

Öte yandan ligde 6'ıncı haftada sadece 28 Nisan günü Ertuğrulspor-1992 Yeniköyspor karşı karşıya gelecek.