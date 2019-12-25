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Ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor U14 Gençler Ligi şampiyonu oldu

Bilecik U14 Gençler Lig’i sona erkerken, ligde 12’de 12 yapan Bilecikspor şampiyon oldu.

Bilecik U14 Gençler Lig'i sona erkerken, ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor şampiyon oldu.


7 takımlı Bilecik U14 Gençler Lig'inin 12'inci haftasında Bilecik Sentetik Saha'da oynanan müsabakada Bilecikspor, Söğütspor'u 7-1 yenerek ligin şampiyonu oldu. Ligde 12 haftada 33 puan toplayan Bilecikspor, 60 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.


Ligin son maçını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Altyapı Sorumlusu Sedat Memiş izledi. Maç sonunda takım antrenörü Ergün Başer ve futbolcuları tebrik eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Ali Karabela'ya takdim etti. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'yı da kutlayan Başkan Şahin, miniklere il dışında katılacakları U14 Türkiye Şampiyona'sı için başarılar diledi.

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