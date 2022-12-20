Lise öğrencileri 'Yerel Tohum Projesi'ni hayata geçirdi

Türkiye'de yerel tohumların yok olmasının önüne geçmek ve yerel genetik kaynakları sonraki nesillere aktarmak amacıyla Osmaneli Anadolu İmam Hatip Lisesinde “Yerel Tohum Projesi” hayata geçirildi.

Bilecik'te “Yerel (Ata) Tohum Projesi” ile Milli Eğitim Bakanlığınca 'Yerel Tohum Buluşmaları' çerçevesinde, Osmaneli Anadolu İmam Hatip Lisesinde çiftçilerin elinde bulunan ve yerel tohum olduğu beyan edilen tohumların minyatür üretimi sağlamak ve çeşitliliğin artmasına katkı sağlamak amacıyla proje gerçekleştiriliyor. Proje ile okul aile birliği tarafından tedarik edilen 10 adet saksıda çimlendirme çalışması yapıldı. Kabak, salatalık, çilek, biber, dolmalık biber, sivri biber, domates, bodur domates, fasulye, karpuz, bakla, reyhan tohumları güneş gören sınıf ortamında çimlendirildi ve fide haline getirildi. Çimlendirme çalışması öğrencilerle birlikte yapıldı. Açık lise öğrencileri ormanda ağaç diplerindeki kaliteli toprakları çuvallarla okula getirdiler. Çimlendirme bu topraklarla gerçekleştirildi. Aralık ayı ile ağustos ayları arasında gerçekleştirilen ata tohumu projesinde verimli çalışmalar gerçekleştirildi. Hibrit olmayan tohum ve fidelerle ata tohumu yetiştiriciliği projesinde lise öğrencilerinde ata tohumu kullanma ve çoğaltma fikri oluşması amaçlandı. Köylerde ata tohumu geleneğini devam ettiren velilerden istifade edilerek elde edilen ürünün tadı rengi ve kokusu hibrit tohumlardan öğrencilere farkındalık kazandırdı.

“Sponsor bulunması halinde ata tohumu üretimi sektörüne canlılık getirilebilir”

Proje hakkında bilgi veren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, “Tarım ilacı kullanmadan gerçekleştirilen çalışmalarda toprak kalitesinin düşüklüğü nedeniyle zaman zaman güçlükler ve olumsuzluklar da yaşandı. Temmuz ve ağustos ayının da mevsim sıcaklığından fazla sıcak oluşu, olumsuzluklardan bir tanesi. Yapılan çalışmalar gösterdi ki, imkânların daha iyi olması halinde tohum üreticiliğine de kapı açılması imkânı vardır. Sponsor bulunması halinde ata tohumu üretimi sektörüne canlılık getirilebilir” dedi.

Projeye katılan öğrenciler üretmenin keyfini yaşadı.