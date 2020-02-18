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Lise öğrencilerinden hayvan barınağına ziyaret

Bilecik’te, Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkez’ini ziyaret etti.

Bilecik'te, Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkez'ini ziyaret etti.


Ertuğrulgazi Lisesi sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, sokak hayvanlarını yem vererek sevdi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezinin şu ana kadar başta anaokulu olmak üzere birçok öğrenci grubunun ziyaret ettiğini belirterek, gelen öğrencilere çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Hayvan sevgisinin önemine dikkat çeken Avcı, gerçekleştirilen ziyaret ile öğrencilerin güzel bir sosyal aktiviteye dahil olduklarını belirtti.


Öte yandan öğrenciler de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, öğretmenleri ve barınak çalışanlarına teşekkür etti.

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