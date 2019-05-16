LÖSEV İyilikler Tırı Bilecik'te umut oldu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İyilikler Tırı Bilecik'te vatandaşlarla buluştu.

Çocuk ve yetişkin kanser hastalarına 21 yıldır maddi ve manevi destekler sunan LÖSEV hizmetlerini tüm Türkiye'yle paylaşmaya devam ediyor. Ailelerine iyilik ve umut dağıtan LÖSEV İylikler Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları ile Bilecik'te de yerini aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda kanserle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgi veren LÖSEV gönüllüleri aileleriyle yeniden tek yürek oldu.