İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LÖSEV İyilikler Tırı Bilecik'te umut oldu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İyilikler Tırı Bilecik’te vatandaşlarla buluştu.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İyilikler Tırı Bilecik'te vatandaşlarla buluştu.


Çocuk ve yetişkin kanser hastalarına 21 yıldır maddi ve manevi destekler sunan LÖSEV hizmetlerini tüm Türkiye'yle paylaşmaya devam ediyor. Ailelerine iyilik ve umut dağıtan LÖSEV İylikler Tırı, bağışlanan kuru gıda, giysi, kırtasiye, oyuncak gibi ayni yardımları ile Bilecik'te de yerini aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda kanserle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgi veren LÖSEV gönüllüleri aileleriyle yeniden tek yürek oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.