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Maçın gözlemcisi depreme uygun olmayan tribünlerde maç izledi

Bilecik’te oynanan bir müsabakada depreme uygun olmayan tribünlerde seyredilen maç, stattaki güvenlik zafiyetini de ortaya çıkardı.

Bilecik'te oynanan bir müsabakada depreme uygun olmayan tribünlerde seyredilen maç, stattaki güvenlik zafiyetini de ortaya çıkardı.


Bilecik 1. Amatör Lig'de ikinci yarının ilk müsabakasında Edebali Stadı'nda oynanan Bilecikspor-Söğütspor maçında müsabakanın gözlemcisi ve aynı zamanda Hakem Atama Sorumlusu Barış Yavaş, depreme uygun olmayan tribünlerde rahatça maç izledi. Bu duruma senelerdir bu tribünlere alınmayan taraftarlar tepki gösterirken, maçın gözlemcisiyle birlikte 3 hakem de maçı depreme uygun olmayan tribünde izledi.


Öte yandan bu tribünlerde daha öncede gözlemci, hakem ve İl Hakem Kurulu Başkanı Sedat Kara ve yönetimi defalarca maç seyretmişti. Stat yetkililerin bu konuda hala herhangi bir önlem almaması gözlerden kaçmadı.

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