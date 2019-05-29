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Mahkeme kararını verdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün il ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli için karar çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz gün il ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli için karar çıktı.


Bozüyük'te tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli K.A. ve C.B. ise mahkeme sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Halen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan ve sorguları devam eden S.K., E.S. ve S.B.'nin büyük ihtimalle yarın Bozüyük Adliyesine getirilmeleri ve hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.

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