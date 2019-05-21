Mahsur kalan yavru kediyi böyle kurtardılar

Bilecik'te bir baca içine girerek mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri enkaz görüntüleme cihazı ile tespit ederek kurtardı.

Bilecik AFAD Müdürlüğü, İstiklal Mahallesi Akmescit Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın baca borusuna giren kedinin ihbarını aldılar. Hemen olay yerine giden ekipler, depremlerde enkaz altında kalanı tespit için kullandıkları enkaz görüntüleme cihazı ile kedinin yerini tespit etmelerinin ardından borunun içinde mahsur kalan kediyi kurtardılar.