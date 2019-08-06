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Mangal çatı yangına yol açtı

Bilecik’te 5 katlı bir apartmanın çatısında mangal ateşinden dolayı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatısında mangal ateşinden dolayı çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, yangın merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Neşet Dinç'e ait 5 katlı bir binada mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar çatıda yangına neden oldu. Tüm çatıyı saran alevlerin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, 112, elektrik dağıtım ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın sonrasında çatıda maddi hasar meydana geldi.

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