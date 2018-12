Marko Paşa müzikali Bozüyük'te sahnelendi

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri kapsamında Metritepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenen Marko Paşa Müzikali izleyenlere neşeli dakikalar yaşattı. Bozüyüklü tiyatroseverlerin yoğun katılım sağladığı oyun ilgi ile izlendi. İzleyicinin beğenisini toplayan müzikalin sonunda oyuncular, ayakta alkışlandı.

Ardından konuşan konuşan sevilen sanatçı Behzat Uygur festivale katılmaktan ve Bozüyük'te olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek “Bozüyük'ten izleyicilerimiz bize sosyal medyadan biletler hemen tükendi, abi sizi nasıl izleyeceğiz diye yazdılar. Ben de ‘tekrar gelin' dedim. Kuliste buradaki arkadaşlardan da çok güzel bir haber aldım. Çok yakın bir tarihte buraya bin kişilik bir kültür merkezi yapılacakmış. Biz de diğer oyunlarımızla da buraya tekrar gelme sözü verdik. En önemlisi ‘Yeşilçam Sahnede' komedimiz var. ‘Yeşilçam Sahnede' ile de açık havada 3 bin kişilik ama 5 bin kişi alıyor galiba yaz aylarında film festivalinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Arada da yine uğrarız. Ben başkanımızı tanımaktan sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu oldum. Bu bizi tabiî ki çok mutlu ediyor. Türkiye'nin her yerinde hatta dünyanın her yerinde oynadık. Marko Paşa müzikali her yerde oynadı. Sanat adına, kültür adına, samimiyetle güzel şeyler yapıldığı zaman biz oyuncularda bunu hemen hissediyoruz. Şu anda olduğu gibi. Bu yüzden bir kez daha teşekkür ederim. Bu tiyatro festivalinin uluslararası olduğunu biliyoruz. İnşallah tekrar geliriz” diyerek Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı sahneye davet etti. Başkan Bakıcı tiyatro ekibini Bozüyük'te ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek böylesine güzel bir akşam yaşattıkları için kendilerine teşekkür etti. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlere plaket takdim eden Başkan Bakıcı “Marko Paşa'nın egemenliğini ilan ettiği konakta, akrabaları arasındaki diyaloğu anlatan Uygur Tiyatrosu, renkli danslarıyla, şarkılarıyla, bu akşam izleyicilerimize eğlenceli dakikalar yaşattı. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum” diyerek tiyatro ekibini daha sonra tekrar Bozüyük'te ağırlamaktan mutlu olacağını ifade etti. Oyunun sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, tiyatroya uzun yıllar emek veren, tiyatronun duayeni, sevilen sanatçı, tiyatro ustası Nejat Uygur için hazırlattırdığı kısa bir video gösterimi ile anılmasını sağlayarak Uygur kardeşlere sürpriz yaptı. Oyunu 22, 23 ve 24. Dönem Bilecik AK Parti Milletvekili ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve tiyatro severler izledi.