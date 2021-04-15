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Matematik Dünyası ve Kütüphane Atölyesi açıldı

Bilecik’te bir anaokulunda tasarlanan Matematik Dünyası ve Kütüphane Atölyesinin açılı gerçekleştirildi.

Bilecik'te bir anaokulunda tasarlanan Matematik Dünyası ve Kütüphane Atölyesinin açılı gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilecik Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'nda Matematik Dünyası ve Kütüphane Atölyesi tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Şube Müdürü Ali Güder'de katıldı. Kurdele kesimim sonrası Matematik Dünyası ve Kütüphane Atölyesinin gezen İl Müdürü Akyol, çocuklarla da akıl oyunları oynadı. Matematik Dünyası ve Kütüphane Atölyesinde Matematik dünyası oyunları atık malzemelerden yapılmış görsel dikkat, motivasyon, ilişkilendirir, beyin jimnastiği, muhakeme, aritmetik dikkat çalışmaları yer alıyor.

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