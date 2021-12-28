Matematik kâbus olmaktan çıkıyor

Bilecik'te "Matematiğe Dokunmayan Kalmasın" projesi ile bugüne kadar 9 farklı okuldan toplam 2 bin 100 çocuk Bilecik Belediyesi Bien Bilgi Evi Matematik Müzesini ziyaret etti. Ortaokul öğrencileri, saat 09.00-15.15 saatleri arasında günde 3 seans şeklinde belediye ait araçları ile müzeye geliyorlar. Salgınla mücadele tedbirleri gereği öğrenciler 20'şerli gruplar halinde müzeye alınıyor. Öğrenciler, eğitmen Sevgi Akkoy'un anlatımıyla matematiğin farklı boyutlarını öğrenen çocuklar, materyallere de dokunarak matematiği üç boyutlu bir şekilde öğreniyor.

"Matematik zihinlerinde kalıcı oluyor ve hayat boyu unutmuyorlar"

Matematiğin çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akkoy, “Öğrenciler kısıtlı imkânlar sebebiyle okullarda her türlü materyale ulaşamıyorlar. Ancak müzemizde üç boyutlu materyal ve aletlerle matematiğin boyutlarını ve mantığını daha iyi anlıyorlar. Böylece matematik eğlenceli bir hale geliyor ve çocukların korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Burada matematiğin kurallarının kanıtlarıyla sunulduğu bir matematik düzeni var. Yani öğrenciler ezberci bir sistem yerine işledikleri dersin mantığını anlayarak ve özümseyerek matematik öğreniyorlar. Bu da onların zihinlerinde kalıcı oluyor ve hayat boyu unutmuyorlar. Çocuklar bu konuda çok şanslı çünkü yüksek mühendis bir başkan amcaları var ve sayın başkanımız eğitime ve çocuklara oldukça önem veriyor” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin öğretmenler ve veliler tarafından da desteklendiğini belirten Sevgi Akkoy, Matematik Müzesi'nin halk ziyaretine açık olduğunu ve dileyen vatandaşların hafta içi her gün 15.30-17.30 saatleri arasında Matematik Müzesi'ni ziyaret edebileceklerini ifade etti.