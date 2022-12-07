‘Matematik Seferberliği Çalıştayı' tamamlandı

Antalya'da düzenlenen ve Bilecik'te de öğretmenlerin katıldığı E-Twinning Matematik Seferberliği Çalıştayı 175 katılımcıyla tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Her Yerde Matematik" anlayışıyla üniversiteler ve TÜBİTAK iş birliğiyle matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amaçlanıyor. Başlatılan 'Matematik Seferberliği' ile matematik atölyeleri, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, dijital platform gibi birçok alanda çalışmalar yapılıyor.

E-Twinning faaliyeti çerçevesinde, öğretmenlerin projelere ait bilgi ve deneyimlerinin 'Matematik Seferberliği' ile yapılacak yeni disiplinler arası çalışmalara katkı sağlaması amacıyla Antalya'da "E-Twinning Matematik Seferberliği Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay'a Bilecik'i temsilen Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu Matematik öğretmeni Bilge Yaşar katıldı.