Meclis Başkan Vekilinin şok sözlerine AK Parti'den eleştiri

Başkanvekili M. Sadık Kaya'nın AK Partili bir meclis üyesi için "Arkadaşlar bu kişiyi dışarı atın" demesini eleştirdi.

Bilecik Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantılarının ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili M. Sadık Kaya başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya, belediye binasından kaldırılan Osmanlı figürlerinden dolayı Belediye Başkanı Semih Şahin'i eleştirdiği esnada sözü Meclis 1. Başkanvekili M. Sadık Kaya tarafından kesilince gergin anlar yaşandı. AK Partili meclis üyesi Muhammed Karadayı bu olayı eleştirmesi üzerine, Meclis 1. Başkanvekili M. Sadık Kaya, "Arkadaşlar bu kişiyi dışarı atın" diye talimat verdi.

"Halk tarafından seçilmiş bir kimseyi halkın meclisinden kovmaya kimsenin hakkı olmadığı gibi gücü de yoktur"

Yaşanan bu olayları eleştiren AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Bilecik Belediye Meclis toplantısı esnasında Meclis Başkan Vekilinin, AK Partimizin genç Belediye Meclis üyelerinden Mimar Muhammet Karadayı'ya ilimize hiç yakışmayan bir üslup ile 'Atın bunu dışarıya' dediğini üzülerek ve hayretle öğrenmiş bulunmaktayım. Seçim döneminde ilimize yakışır bir süreç geçirdiğimiz şehrimizde bu tarz çıkışlar kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi, bu tarz çıkışları sergileyenleri de Bilecikli hemşehrilerimiz siyasetin tozlu sayfalarına bırakmayı gayet iyi bilirler. Ben AK Parti Bilecik İl Başkanı olarak sayın Meclis Başkan Vekilinden Belediye Meclis üyemiz Muhammet Karadayı'dan olmasa bile, Muhammet Karadayı'nın Belediye Meclisi'nde bulunmasını sağlayan ve seçimlerde destek veren hemşehrilerimizden özür dilemeye davet ediyorum. Unutulmamalıdır ki hangi partiden olursa olsun halk tarafından seçilmiş bir kimseyi halkın meclisinden kovmaya kimsenin hakkı olmadığı gibi gücü de yoktur" dedi.