Medetli Köyünde hıdrellez şenliği

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Medetli köyünde her yıl geleneksel olarak yapılan hıdrellez şenliği coşkuyla kutlandı.

Her yıl Mayıs ayında yapılan Hıdırellez şenlikleri bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi münasebetiyle bayram sonrasında köylerde yapılmaya başladı. Medetli köyünde yapılan şenlikte vatandaşlara yufka, tavuk etli nohutlu pilav, ayran ve helva ikramı yapıldı. Medetli Köyü Muhtarlığı tarafından geleneksel olarak yapılan kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, komşu köyler ve muhtarları, il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Hıdırellez şenliklerinde konuşan Kaymakam Yavuz “Birlik ve beraberliğimizin daim olması böyle organizasyonlarla, geleneklerimizi devam ettirmekle mümkün oluyor. Burada bizden sonra gelecek olan nesillerde bizlerden örnek alıyorlar. Senede bir kez dahi olsa memleketinize geliniz, buralarda hatıralarınızı yaşatanız. Ülkemizin her köşesi, her geleneği güzel, Allah daim etsin inşallah. Hıdırellez şenliklerinin düzenlenmesinde ve hazırlanmasında emek harcayan, başta, köy muhtarı Gürhan Karaca ve köy halkına, katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

İkramların ardından Köy Muhtarı Gürhan Karaca yaptığı açıklamada “Bu şenlikleri köyümüzde her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Burada birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının daha da güçlendiğine şahit oluyoruz. Hıdrellez için yurdun dört bir tarafından gelen köylülerimiz hem hasret gidermenin hem de eğlenmenin tadını çıkardı. Hıdrellez şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara, şenliğimizde emeği geçen herkese, tüm köylülerimize teşekkür ediyoruz. Her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdrellez şenliklerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ve pilav ikramının ardından Hıdırellez şenlikleri, vatandaşların birlik ve beraberlik içinde dualar etmesiyle başladı. Yöresel halk oyunları sergilendiği şenlikte çocuklar için hazırlanan aktiviteler, eğlenceler programa renk kattı.