‘Meme Kanseri Farkındalık' stant açıldı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle poliklinik alanında stant açıldı. Vatandaşlara yılda 1 monografi çektirmelerini ve erken teşhisin önemi anlatıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor ve personelleri meme kanseri farkındalık ayı sebebiyle vatandaşlara broşür dağıtarak erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizdi. Hasta ve hasta yakınları tarafında büyük ilgi gören stantta erken teşhiste önemli olan elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini anlattı.

“İki yılda 1 mamografi çektirmelerini öneriyor ve erken teşhisin önemini vurguluyoruz”

Kadınlara meme kanseri hakkında duyarlı olmaları gerektiğini belirten Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erhan Arıkan, “Dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmıştır. Bu merkezlerde son teknoloji mamografi cihazlarımız mevcut olup Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) eğitimi verilmektedir.

Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi memede ağrısız zamanla büyüyen bir yumrunun ele gelmesi, hissedilmesidir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi sebze ve meyveden zengin uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi, fiziksel aktivitenin artırılması, sigara ve alkolden uzak durma sağlıklı kiloda olma ile meme kanseri riski azaltılabilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması tedavide başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını artırmaktadır. Bu nedenle 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınlara 2 yılda 1 mamografi çektirmelerini öneriyor ve erken teşhisin önemini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.