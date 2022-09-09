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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.


741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde Söğüt'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir takım ziyaretlerde bulundu. Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman ve partililer tarafından karşılan İnce, ilk olarak esnafı ziyaret ederek, Söğüt İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden İnce, Yörük çadırları ve Türk büyüklerinin anıtlarını ziyaret etti.

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