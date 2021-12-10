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Memleket Partisi İlçe Teşkilatından Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Memleket Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Şükrü Çetiner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Memleket Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Şükrü Çetiner ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


İlçe Başkanı Şükrü Çetiner ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. İlçe Başkanı Şükrü Çetiner ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu'nu da ziyaret etti.

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