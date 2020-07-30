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Mera ek tespit çalışmaları tamamlandı

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy’de mera ek tespit çalışmaları tamamlandı.

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de mera ek tespit çalışmaları tamamlandı.


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yeniköy'de mera ek tespit çalışmaları tamamlanarak, muhtar ve mahalli bilirkişililere tespit dosyasındaki cetveller imzalatıldı. Muhtara ve köy halkına köyde yapılan mera çalışmaları hakkında bilgi de verilirken, çalışmaların 30 gün askıya çıkarılacağı bu sürede yapılan çalışmalara itiraz olursa itirazların mera komisyonunda değerlendirileceği de anlatıldı.

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