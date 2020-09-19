Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, DSİ ile 5 köy muhtarlığı işbirliğinde köylere tahsisli mera alanları için ''Mera Islahı ve Amenajmanı" projesi protokolü imzalandı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş protokol imza töreninde bir araya geldi. Protokol ile merkez Kurtköy ve İlyasbey köyleri ile Osmaneli ilçesi Boyunkaya, Hisarcık ve Adliye köylerine tahsisli mera alanlarında proje kapsamında arazi içi drenaj çalışması yapılması ve çalışma sonucunda tahliye edilecek fazla sudan beslenecek hayvan içme suyunun tedariki ve mera alanının sulanması amacıyla kullanılması düşünülen yeterli ölçekte gölet yapılması amaçlandığı belirtildi.

''İstifade edebileceğimiz alanların hem miktarını hem de kalitesini arttırmak istiyoruz''

Vali Şentürk, özellikle Osmaneli ilçesinin köyleri başta olmak üzere üretken köyler bulunduğunu anımsatarak, köylerde kendilerine özgü güzel ve kaliteli ürünler yetiştirildiğini ifade etti. Gerek hayvancılık konusunda, gerekse sebze meyve yetiştiriciliğinde Bilecik'in potansiyelinin yüksek olduğunun altını çizen Vali Şentürk, şunları kaydetti:

''İlimizin bir defa ürün çeşitliliği birçok bölgede olmadığı kadar yüksek. Bazı ürünlerimizi markalaştırmamız lazım. Üretim miktarını artırmanın yanında kalitesini de artırmak için çalışmalarımız var. Sahada yapılan çalışmalardan birisi mera ıslahı çalışması. Bölgede hayvanlarımızın rahat suya erişebilmeleri bakımından hayvanların su ihtiyacını giderebileceği gölet oluşturarak hem meranın taşkına maruz kalarak bataklığa dönüşmesini önlemek hem hayvanlara sulama imkanı sağlamak hem de merada ortaya çıkan doku bozukluğunun önünü almak üzere bir çalışma yapıldı. İstifade edebileceğimiz alanların hem miktarını hem de kalitesini arttırmak istiyoruz. Köylerimiz için verimli olacak bir çalışma olacak.''

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ile Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Hasan Öz'ün proje hakkında bilgi vermesinin ardından Vali Şentürk, Kaymakam Ünal, Belediye Başkanı Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş ile köy muhtarları protokolü imzaladı.