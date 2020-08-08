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Merhum Kore Gazisi Refik Özberber'in adı yaşayacak

Bilecik’te 91 yaşında vefat eden merhum Kore Gazisi Refik Özberber’in adı bir caddeye verilerek yaşatıldı.

Bilecik'te 91 yaşında vefat eden merhum Kore Gazisi Refik Özberber'in adı bir caddeye verilerek yaşatıldı.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde berberlik yapan ve geçtiğimiz ay 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Refik Özberber'in adı bir caddeye verilerek yaşatıldı. Pazaryeri Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin, başkanlığında yapıldı. Toplantıda ilçedeki Sinan Şamil Sam Caddesinin isminin değiştirilerek Kore Gazisi Refik Özberber' in isminin verilmesi teklif edildi. Bu teklif oy birliği ile gündeme alırken, karar oy birliği ile kabul edildi.

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