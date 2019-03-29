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Mermer blokları altında kalan işçi feci şekilde can verdi

Bilecik’te bir mermer fabrikasında kesilmiş 2 santim kalınlığındaki mermer plakaların altında kalan yabancı uyruklu işçi feci şekilde can verdi.

Bilecik'te bir mermer fabrikasında kesilmiş 2 santim kalınlığındaki mermer plakaların altında kalan yabancı uyruklu işçi feci şekilde can verdi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi, Dumlupınar 5. Sokak üzerinde bulunan Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan yabancı uyruklu Yousefi Kamal Azız (23) üzerine mermer plakalar düştü. Tonlarca ağırlık alında kalan işçi olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay yerine 112 ekipleri ve AFAD sevk edilirken, 23 yaşındaki şahısın cenazesi büyük uğraşlar sonucunda mermer blokların altından çıkarıldı. Olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemeler ardından cenaze Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri fabrikada geniş çaplı çalışma yaptı.

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