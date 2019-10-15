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Mermer ocağından yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik’te bir mermer ocağında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Bilecik'te bir mermer ocağında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyü Gıdakkaya mevkiinde bulunan bir mermer ocağında çalışan Ertuğrul Yıldız (49), ocak içinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı 20 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralı işçi arkadaşları tarafından bir otomobile konularak Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine götürülmek üzere yol çıktı. Yolda ambulansa nakil edilen işçi hastaneye varmadan hayatını kaybetti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri mermer ocağında geniş çaplı incelemeler yaparken, olay ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan Ertuğrul Yıldız'ın Kütahyalı olduğu cenazesinin memleketinden kalkacağı öğrenildi.

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