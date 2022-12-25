Meslek lisesi öğrencileri 19. İstanbul Gastrofest Gastronomi Festivali'nde ikinci oldu

Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen 19. Gastrofest Gastronomi Festivali'nde ferdi yarışmalarda büyük başarı elde etti.

Yarışmalara katılan Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek bölümü 11. sınıf öğrencisi Yusuf Bayar “Balık Tabağı” dalında ikinci, 11. sınıf öğrencisi Fatimatüz Zehra Kartal ise “Et Tabağı” dalında ikinci oldu. Yarışmalarda başarılı olan öğrencileri tebrik eden Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, “İstanbul'da yapılan 19ç Gastrofest Gastronomi Festivali'nde ferdi ve takım yarışmalarına katılan ve hünerlerini sergileyen Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizi yetiştiren idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu dereceler okulumuzun daha büyük ve güzel başarılar elde edeceğinin habercisi olur inşallah” dedi.

Takım yarışmalarında ise yiyecek bölümü 11. sınıf öğrencilerinden Azranur Can, Arda Yavaş ve Akif Anıl Nehir'den oluşan okul takımı “Geleneksel Türk Mutfağı” dalında ikinci oldu.