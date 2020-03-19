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Metrekaresi 1,5 liraya dezenfeksiyon

Bilecik’te, Korona virüs için adeta alarma geçen belediye ekiplerinin dezenfekte etmediği yer adeta kalmazken, talep eden vatandaşlara metrekaresi 1,5 TL’den dezenfekte çalışması yapıyor.

Bilecik'te, Korona virüs için adeta alarma geçen belediye ekiplerinin dezenfekte etmediği yer adeta kalmazken, talep eden vatandaşlara metrekaresi 1,5 TL'den dezenfekte çalışması yapıyor.


Bilecik Belediyesine Veterinerlik İşleri Müdürü ekipleri gecesine gündüzüne katarak Korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında şehirdeki bütün kurum ve kuruluş binaları, camiler, dinlenme ve park alanları, cafe ve kahvehaneler, alışveriş merkezler ile belediyeye ait bütün tesislerde dezenfekte çalışması yapmaya devam ediyorlar. Ekipler Bilecik Belediyesine ücretini yatıran vatandaşlarının ev, iş yeri, araç ve talep ettikleri yerleri metrekaresi 1,5 TL'den dezenfekte çalışması da yapıyorlar.


Vatandaşlardan teşekkür


Vatandaşlar tüm dünyayı saran ve Türkiye'de görünen Korona virüsüne henüz Bilecik'te rastlanmadığını belirterek, bu kapsamda Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve kendisine bağlı Veterinerlik İşleri Müdürü ekiplerinin Korona virüsü karşı verdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ettiler.

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