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Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Bilecik’te kullanılmayan 6 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te kullanılmayan 6 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre Bahçelievler Mahallesi Yağmur Sokak'ta bulunan 6 katlı metruk binanın birinci katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı. Binanın içerisinde bulunan birkaç koltuk ve kanepe yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Öte yandan binanın tinerciler tarafından kullanıldığını belirten mahalle sakinleri, yangını tinercilerin çıkarmış olabileceğini iddia ettiler.

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