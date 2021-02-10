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Metruk binada yangın çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde metruk binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde metruk binada meydana gelen yangın mahalle sakinlerini tedirgin etti.


Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Mescit Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Mahalle sakinleri arasında tedirginliğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle alakalı soruşturma başlatıldı.

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