Mevcut başkan aday gösterilmeyince vatandaşlar belediye önünde toplandı, sloganlar attı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin'in tekrar aday gösterilmemesi üzerine belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi duruma tepki gösterdi.

2014 yılında AK Parti'den Osmaneli Belediye Başkanı seçilen Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi partisinden aday gösterilmedi. Bunun üzerine yüzlerce kişi belediye binası önüne toplandı. "Dik dur eğilme Osmaneli seninle" sloganları atan kalabalığa seslenen Başkan Münür Şahin, "Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş. Bu algılar ne yazık ki aklın mantığın, hizmetin önüne geçmiş. Sonuçta bir dönem daha hizmete devam edeceğimizi düşünürken farklı bir durumlar karşılaştık. Tabii ki partimizin bu kararına saygı duyuyoruz. Ancak bu karar verirken milletin isteğinden ziyade bu algı oluşturan menfaatçi grubun bilgi kirliliğinin etkin olduğunu üzülerek gördük ve sineye çektik. Sizlerle artık vedaya hazırlanırken, bugün bu sürpriz durumla karşılaştık. Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi milletin gücünün üzerinde hiç bir güç yoktur. Millet ne derse biz hizmetkârlar uymak durumundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun" dedi.

Kalabalık, Başkan Şahin'in konuşmasından sonra sloganlar atarak dağıldı.