Mevsimin ilk karı kent merkezine düştü

Bilecik'te yüksek kesimlere geçen haftalarda kar yağışı yaşanırken, kent merkezine bugün ilk defa lapa lapa kar yağdı. Evlerin çatıları ve araçlar karla kaplanırken, biriken karlarla kardan adam yapan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Mevsimin ilk karını gören Bilecikliler uzun bir aradan sonra yağan karın keyfini çıkarırken, sürücülere ise; bu durum tedirginlikle karşıladı.

"İlk karımız yağdı. Allah nasip kısmet etti bize de"

Metin Başoğlu, mevsimin ilk karının yağmasının güzel olduğunu söylerken, diğer bir vatandaş Selahattin Ceylan ise; "İlk karımız yağdı. Allah nasip kısmet etti bize de. Bilecik'te karı özlemiştik. Hepimiz mutlu ve mesuduz" dedi.

Sosyal medya üzerinden birçok çocuk mevsimin ilk karı sonrası kardan adam yaparak paylaşımları dikkat çekti.