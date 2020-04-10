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Meyve yüklü tır devrildi; 1 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Bilecik istikametine gitmekte olan B.Y. idaresindeki 33 AEM 240 plakalı tı,r Pazaryeri kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza sonrasında tırda yüklü meyveler çevreye saçılırken sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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