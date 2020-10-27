Mezarlığın çeşmelerinin akmadığı gördü, 21 metreden su çıkardı

Bilecik'te kayınvalidesinin mezarlığını ziyarete gelen damat, mezarlıktaki çeşmlerin akmadığı görünce, sondajla 21 metreden su çıkardı. Bu duyarlı çalışma ile artık akmayan mezarlık çeşmeleri hayırsever vatandaş sayesinde akacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köy Mezarlığına ziyaretine gelen vatandaşlar mezarlıkta akmayan çeşmeler nedeni zorluk çekiyordu. Daha önce köy muhtarlığınca defalarca onarılan ve su boruları yenilenen mezarlık çeşmeleri, son günlerde yine arızalanarak akmamasına nedeni ile yine susuz kaldı. Gümüşdere Köyüne komşu köy olan Kınık Köyünde çömlekçilik yapan çömlek ustası Osman Menteş ve akrabası Osman Kılıç tarafından mezarlık arazisine yapılan sondaj ile su sonunu giderildi.

"Mezarlık arazine yaptığımız 21 metrelik sondajda güzel cazibeli bir su bulduk"

Çömlek ustası Osman Menteş, mezarlık arazine yaptıkları 21 metrelik sondaj çalışmasında cazibeli bir su bulduklarını anlatarak, "Yakın bir zamanda kayınvalidem vefat etti ve Gümüşdere Köyü mezarlığına defnedildi. Sürekli arızalanan su hattı nedeni ile kabristan ziyaretlerimizde mezarlık çeşmelerinin akmadığını görüyorduk. Başka şehirlerden gelen vatandaşlarda sürekli evinden kova ve pet şişelerini suyla doldurarak mezarlığa getiriyordu. Eşimin kardeşi Osman Kılıç ile ve akrabalarımız ile yaptığımız istişareler doğrultusunda buraya çeşme yapma kararı aldık ve sondaj çalışmalarına başladık. Mezarlık arazine yaptığımız 21 metrelik sondajda güzel cazibeli bir su bulduk. Bu suyu mezarlık hattına bağlayacağız. Mezarlık alanı geniş olduğu için birkaç yere daha çeşme yapmak istiyoruz. Emeği geçenlerin, bundan sonra buradan su içeceklerin duaları, içilen suların her bir damlası ölmüşlerimizin ruhuna değsin inşallah" dedi.