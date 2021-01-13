Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yapıldı

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışması ile çeşme ve ihtiyaç alanlarının onarımı yapıldı. Kötü görüntüye sebep olan alanlarda da çalışmaların yapıldığı mezarlıklarda ayrıca yeni merdivenler yapılarak, mezar alanlarına ulaşım daha rahat hale getirildi. Mezarlık İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında Pelitözü Mezarlığı, Şehir Mezarlığı, İstasyon ve Soğuksu mezarlıklarında da gerekli çalışmaları yerine getiriyor.