MHP temsilcileri köy ziyareti yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla “Adım Adım 2023; Köyüm Benim” programı çerçevesinde, parti temsilcileri Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli Köyüne ziyaret etti.

Ziyaret esnasında muhtarların ve köy halkının sorunlarını dinlediklerini belirten Milliyetçi Hareket Partisi Bozüyük İlçe Başkanı Serdar Pehlivan; “Ankara'dan gelen misafirlerimizle birlikte muhtarlarımızın ve köylerimizin sorunlarını dinledik istişarede bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı Kandilli köylülerimize ve toplantıya iştirak eden Kandilli, Kovalıca ve Karaağaç köyü muhtarlarımıza MHP Bozüyük ilçe teşkilatı olarak canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Köy ziyaretine, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP MYK Üyesi Şahin Gürz ve MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP Bilecik İl Başkanı Fatih Yaşar ve il teşkilatı, MHP Bozüyük İlçe Başkanı Serdar Pehlivan ile ilçe teşkilatı katıldı.