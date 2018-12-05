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Mide ve bağışıklık dostu cennet hurması

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisi olan ve sindirim sistemine faydası ile bilinen cennet hurması, Bilecik’teki tezgahlarda yerini alırken halkın talebi de yoğun oluyor.

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden birisi olan ve sindirim sistemine faydası ile bilinen cennet hurması, Bilecik'teki tezgahlarda yerini alırken halkın talebi de yoğun oluyor.


Bilecik ve köylerinde yoğun olarak yetiştirilen, ana vatanı Çin ve Japonya olan cennet hurması Trabzon hurması diye de biliniyor. Uzmanlara göre mide dostu olarak adlandırılan cennet hurması, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilirken mideye kuvvet verip bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kış mevsiminin sebep olabileceği soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücutta savaş başlatan hurma, vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı koruyucu özelliği olduğu da biliniyor.


"Bilecik ve köylerinde sıkça üretilir"


Bilecik ve köylerinde cennet hurmasının sıkça yetiştirildiğini ve Türkiye'de hurma üretiminin yüzde 20'sinin burada yapıldığını söyleyen satıcısı Sefer Sülükçü, "Bu cennet hurmasının faydalarını saymakla bitmez. Bizim büyüklerimizden duyduğumuz mide ve sindirime iyi geldiği söylerler. Bu söylemleri uzmanlar da doğruluyor. Bilecik'te ekim, kasım ayalarında cennet hurması hasadı yapılmaya başlar. Hurmaları doğal olarak yemek lazım. Hurmanın kendi içinde çeşitleri de var. Şu anda hurmanın kilosu 5 TL. Halk bu meyveyi çok sevdiği için talep de fazla. İşlerimiz çok iyi gidiyor. Sabah tezgahlarımız çok doluyken, öğleden sonra hurmalar azalıyor. Halkımızı memnun etmeye devam ediyoruz” dedi.

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