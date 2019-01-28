Midibüsle otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde midibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer T. (27) idaresindeki 11 DP 866 plakalı midibüs ile Selami B. (38) idaresindeki 43 AAL 934 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi Bedri Rahmi Caddesiyle Gençlik Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Selami B. hafif yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.