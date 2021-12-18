Migros'ta tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Bilecik'te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, Migros market şubesinde tespit edilen tarihi geçmiş 18 ürüne el koydu.

Alınan bilgilere göre, Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Migros Ticaret A.Ş.'ye ait markete yapılan denetimde son kullanma tarihi 18 ürüne tutanakla el koydu. Bu ürünlerden 6 tanesi şirkete ait markada dil peyniri, 13 adet kangal dana sucuk yer aldı. Dil peynirinin 26 Kasım 2021 günü son kullanma tarihi geçtiği görülürken, firmaya 427 TL idari para cezası yazıldı.