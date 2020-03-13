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Milletvekili Harun Karacan'dan Bilecik'e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Sayın Harun Karacan, bir takım ziyaretler için Bilecik’e geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Eskişehir Milletvekili Sayın Harun Karacan, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.


Karacan, ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e tebrik ziyaretinde bulundu. Karacan, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e üzerinde TBMM'nin ilk binasının kabartması bulunan bir tablo hediye etti. Nazik ziyaretleri nedeniyle Harun Karacan'a teşekkür eden Rektör Beydemir'de, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti.

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