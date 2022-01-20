Milletvekili Tüzün'den, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna ilişkin açıklama

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın dün rüşvet alırken suçüstü yakalanması ilişkin bir açıklama yaptı.

Tüzün, yaptığı yazılı açıklama, "Bilecik Belediyesinde düzenlenen operasyon sonrasında açılan soruşturma devam etmektedir. Devam eden soruşturma çerçevesinde bilgi kirliliği olmaması adına gerekli açıklamalarımızı yapabilmemiz için soruşturmanın bitmesi gerekmektedir. Soruşturma bittiği zaman Bilecik halkına en doğru bilgiyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerine yer verdi.

Rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı

Dün gece Bilecik'te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin belediye binasının giriş çıkışları kapatmıştı. KOM ekipleri belediyeye girerek Erdağı'nın odasında arama yaptı. Operasyonun Erdağı'nın "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında 200 bin dolarlık rüşvet istediği iddia edildi. KOM ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı emniyete götürdü. Erdağ'ın kelepçeli ellerini belli olmasın diye atkıyla örttüğü görülürken, gazetecilerin "Bu iddialar doğru mu?" sorununu yanıtsız bırakmıştı.